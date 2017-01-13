Закон об онлайн-кинотеатрах принят в первом чтении© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Сегодня, 13 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-кинотеатрах, внесенный первым заместителем председателя комитета по информационной политике Шамсаилом Саралиевым («Единая Россия») и членом комитета по безопасности Андреем Луговым (ЛДПР).
Об этом сообщает «Интерфакс.
Законопроект, разработанный Медиакоммуникационным союзом (МКС), вносит поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые устанавливают 20-процентное ограничение на долю иностранных владельцев в уставном капитале российских онлайн-кинотеатров.
Также не допускаются любые формы контроля иностранцев над онлайн-кинотеатрами, в результате которых у зарубежных собственников появилась бы возможность прямо или косвенно владеть и управлять организатором сервиса, контролировать его, а также фактически определять принимаемые им решения.
Пояснительная записка к законопроекту определяет онлайн-кинотеатры как аудиовизуальные сервисы, монетизирующие свои услуги за счет просмотра рекламы либо предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю за плату.
Роскомнадзор будет вести реестр онлайн-кинотеатров, которые ежедневно в течение месяца посещают более 100 тысяч пользователей из РФ (более 20 тысяч для региональных сервисов).
Онлайн-кинотеатры должны будут привести структуру собственности в соответствие с законопроектом до 1 марта 2017 года.
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