Роджер Уотерс выпустит первый студийный альбом за 25 лет

© Roger Waters / Instagram

Один из основателей Pink Floyd, британский рок-музыкант Роджер Уотерс записывает новый альбом вместе с продюсером Radiohead Найджелом Годричем. Последний студийный альбом Уотерса вышел в 1992 году.

В своем инстаграме Уотерс опубликовал фотографию и видео, показывающие, как они с Годричем работают в студии.

О предстоящем совместном проекте Уотерса и Годрича, продюсировавшего концертный альбом «Roger Waters: The Wall» (2015), стало известно прошлой осенью, напоминает The FACT Magazine. Тогда экс-басист Pink Floyd признался, что не слышал ни одной записи Radiohead, в создании которой принимал участие Годрич.

Роджер Уотерс играл в Pink Floyd c середины 1960-х до 1984 года, с 1968 года был лидером группы. После ухода из Pink Floyd Уотерс записал три сольных студийных альбома — «The Pros and Cons of Hitchhiking» (1984), «Radio K.A.O.S.» (1987) и «Amused to Death» (1992).

С 1994 года Найджел Годрич в качестве продюсера и звукорежиссера сотрудничает с группой Radiohead и ее лидером Томом Йорком, с 2009 года играет в его супер-группе Atoms for Peace. Кроме того, Годрич работал с такими музыкантами, как Пол Маккартни, Бек Хэнсен, Travis, Ultrasound, Джейсон Фолкнер, Pavement, Brazzaville, Air, Натали Имбрулья, The Divine COmedy, The Sundays, U2 и R.E.M.