Назначен новый директор Уральского филиала ГЦСИ

Назначен новый директор Уральского филиала ГЦСИАнна Пьянкова© Уральский филиал ГЦСИ
На пост директора Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО вместо Алисы Прудниковой назначена ее заместитель Анна Пьянкова.
Как сообщает пресс-служба Уральского филиала ГЦСИ, соответствующий приказ был подписан в дирекции РОСИЗО 11 января.
Анна Пьянкова окончила факультет искусствоведения и культурологии УрФУ по специальности «Искусствоведение» (2004), прошла обучение в Институте «ПроАрте» (Петербург) по образовательной программе «Культурная журналистика» (2005–2006). В 2003–2008 годах была выпускающим редактором журнала создателей и потребителей искусства ZAART, участвовала в организации проектов фестиваля-лаборатории «Арт-завод» (2008, 2009), рэп-данс-спектакля «RE:Поэты» (2011).
В Уральском филиале ГЦСИ с 2005 года, в 2007 году возглавила pr-отдел, в 2008 года стала заместителем директора. Кроме того, Анна Пьянкова является исполнительным директором Уральской индустриальной биеннале современного искусства, преподает в УрФУ — с 2008 года читает спецкурс «Культурная журналистика», с 2016 года — курс «Теория и практика социокультурного проектирования».
Алиса Прудникова, руководившая Уральским филиалом ГЦСИ с 2005 года, назначена на должность главы дирекции регионального развития РОСИЗО.
На новом посту Прудникова будет развивать связи между филиалами ГЦСИ по всей стране, созданием площадки постоянного присутствия региональных филиалов в Москве и международными проектами. При этом она останется комиссаром Уральской индустриальной биеннале современного искусства.
«Для меня назначение не стало неожиданностью, мы долго это обсуждали с Алисой Прудниковой в связи с ее новыми задачами и полномочиями в Дирекции регионального развития РОСИЗО. — прокомментировала Анна Пьянкова. — В 2017 году нашим главным проектом по плану является 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Далее у нас много проектов, которые будут где-то продолжать наш вектор работы с темой "уральского" и развития территории, но безусловно мы также идем в направлении новых проектов и жанров, хотим развивать междисциплинарные проекты, ищем новые темы и форматы для разговора со зрителем».
«Уральский филиал ГЦСИ продолжает все задуманные и запланированные проекты, остается площадкой экспериментов и поиска нового. — рассказала новый директор Уральского филиала ГЦСИ. — Мы создавали и будем создавать историю искусства в локальном и глобальном контексте, а история слияния ГЦСИ и РОСИЗО — это не конец, а начало нового пути».
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