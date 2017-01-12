Украина запретила «Дождь»

© Телеканал «Дождь»

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергея Костинского, в 2016 году регулятор неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны канала «Дождь».

Костинский, в частности, упомянул показ в его эфире российской рекламы, а также то, что журналисты «Дождя» ездили в Крым с территории РФ.

Представитель провайдера-партнера «Воля» рассказала «Дождю», что решение было принято 12 января на заседании Нацсовета. С 16 января, когда будет опубликован официальный документ, операторы должны будут в течение месяца исключить канал из сетей.

«Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение», — прокомментировала генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева. По ее словам, еще прошлым летом «Дождь» уведомил Нацсовет по телерадиовещанию Украины о том, что по условиям договоров с провайдерами, вещание телеканала на территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы, и никаких претензий от Нацсовета с тех пор не поступало.

Гендиректор «Дождя» также отметила, что при показе карты России канал руководствуется российским законадательством, в соответствии с которым Крым является субъектом Российской Федерации.

«Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть "Дождь" через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции», — добавила Синдеева.

На сегодняшний день украинские власти запретили трансляцию около 35 российских телеканалов из-за нарушения законодательства Украины в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности.



