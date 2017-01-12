Украина запретила «Дождь»© Телеканал «Дождь»
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергея Костинского, в 2016 году регулятор неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны канала «Дождь».
Костинский, в частности, упомянул показ в его эфире российской рекламы, а также то, что журналисты «Дождя» ездили в Крым с территории РФ.
Представитель провайдера-партнера «Воля» рассказала «Дождю», что решение было принято 12 января на заседании Нацсовета. С 16 января, когда будет опубликован официальный документ, операторы должны будут в течение месяца исключить канал из сетей.
«Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение», — прокомментировала генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева. По ее словам, еще прошлым летом «Дождь» уведомил Нацсовет по телерадиовещанию Украины о том, что по условиям договоров с провайдерами, вещание телеканала на территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы, и никаких претензий от Нацсовета с тех пор не поступало.
Гендиректор «Дождя» также отметила, что при показе карты России канал руководствуется российским законадательством, в соответствии с которым Крым является субъектом Российской Федерации.
«Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть "Дождь" через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции», — добавила Синдеева.
На сегодняшний день украинские власти запретили трансляцию около 35 российских телеканалов из-за нарушения законодательства Украины в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности.
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