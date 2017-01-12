В ММОМА пройдет выставка графики Эдуарда Штейнберга

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С 6 февраля по 19 марта в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре пройдет выставка графики Эдуарда Штейнберга (1937-2012), приуроченная к 80-летию со дня рождения художника.

В экспозиции «Если в колодце живет вода...» (куратор — Наталья Смолянская) будут представлены графические листы из собрания семьи, акварели, гуашь и коллажи, большинство из которых еще не были показаны публике.

Работы из государственных и частных коллекций будут поделены на шесть тематических разделов: «Почвенник», «Экзистенциализм», «Метафизический натюрморт», «Дневники», «Метагеометрия» и «Синтез», что позволит раскрыть суть философии творчества художника за все периоды его творчества — с 1960 до 2011 года.

Как сообщают организаторы, основной темой персональной выставки Эдуарда Штейнберга в ММОМА станут идеи «почвенничества», последователем которых был художник. Они выражались в необходимости духовной связи с историей и повседневной жизнью страны, в частности, с родной деревней Тарусой.

В настоящее время работы Эдуарда Штейнберга находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, ММОМА, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного Русского музея, Музея современного искусства (Висбург, Германия), Музея Людвига (Кельн, Германия), Фонда Колодзей Арт (Нью-Джерси, США), а также в частных коллекциях.

К выставке готовится издание каталога на русском и английском языках.

Выставка пройдет при поддержке Фонда Михаила Прохорова



