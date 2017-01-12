В Москве состоится выставка арт-группы «Маргаритки»© Арт-группа «Маргаритки»
20 января в пространстве НИИ x Alpbau в Москве арт-группа «Маргаритки» представит однодневную выставку «Сирены».
В арт-группу «Маргаритки» входят Валентина Васильева и Ольга Дерюгина, выпускницы Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко, института «База».
«Сирена — это и голос предупреждения, и вой отчаяния. Сигнал тревоги и стробоскопическое мигание неона. Холодная и завораживающая пульсация городской крови — ритм беспричинной тоски, беспокойства и бессонницы. Мир как супермаркет опасностей — яркая форма становится основным содержанием, остерегающим и влекущим одновременно. Бдительность — верный попутчик жителя мегаполиса, обреченного на неутолимую жажду впечатлений и страшащегося своих желаний».
«Повстречав за углом ураган, окликните его женским именем. Когда политическое высказывание невозможно — остается лишь вой».
Начало в 19:00. Адрес НИИ x Alpbau: Наставнический переулок, д. 13-15, стр. 1 (метро «Чкаловская»).
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