В Москву едут Blossoms© Pop Farm
28 января в Москве впервые выступит британская инди-поп группа Blossoms.
Концерт состоится в клубе Yotaspace.
Blossoms были созданы в 2013 году в Стокпорте, в 2014-м выпустили первый сингл и отправились в тур по Великобритании в поддержку своео мини-альбома «Bloom», после чего участники группы решили уйти с работы и полностью посвятить себя музыке.
В 2015 Blossoms играли на разогреве у The Charlatans и The Courteeners, выступали на фестивале SXSW в Техасе, записали и издали еще один мини-альбом, «Blown Rose».
В августе 2016 года увидел свет дебютный студийный альбом группы, «Blossoms», занявший первый место в британском чарте. Первый сингл с альбома — «Charlemagne» — собрал на YouTube почти два миллиона просмотров.
По итогам опроса «Sound of...», проводимого BBC, Blossoms заняли четвертое место в списке лучших молодых групп 2016 года.
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