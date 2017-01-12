В российских семьях не любят говорить о сексе и смерти

В российских семьях не любят говорить о сексе и смертиКузьма Петров-Водкин. За самоваром. 1926 (фрагмент)© Государственная Третьяковская галерея
По данным «Левада-центра», на вопрос о темах, которые не принято поднимать в семейных разговорах, россияне чаще всего отвечают «сексуальные проблемы людей, включая родных и знакомых» (33% респондентов) и «самоубийство» (15%).
Результаты опроса, проведенного в ноябре 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, опубликованы на сайте «Левада-центра».
Участники опроса также не склонны обсуждать с членами семьи «смерть, тяжелую болезнь близких» (7%), «то, что нельзя изменить или поправить» (7%), «религию, веру в Бога» (5%) и «темные страницы истории страны (репрессии в советское время, ГУЛАГ, войны и т.п.)» (5%).
Менее 5% набрали такие темы, как «богатство и бедность других, почему одни богатые, другие бедные, включая и свою семью», «характер близких людей, их отношения с окружающими», «экономика страны», «политика, отношение к руководителям государства», «внешняя политика, действия России в других странах (в Сирии, на Украине и т.п.)».
В то же время 47% респондентов затруднились назвать какие-либо темы, о которых не принято говорить в их семье.
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