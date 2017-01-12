ИД «Коммерсантъ» перестал печатать журналы «Власть» и «Деньги»© ИД «Коммерсантъ»
С 9 января прекращен выпуск бумажных версий аналитического еженедельника «Власть» и экономического еженедельника «Деньги», издаваемых издательским домом «Коммерсантъ».
Об этом сообщил Rambler News Service генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин.
«С сегодняшнего дня бумажные версии журналов "Деньги" и "Власть" просто не будут выходить, они будут в онлайне. Все сотрудники, занятые в выпуске печатных версий, продолжат работу в издательском доме — они будут работать и над онлайн-версиями, и в других проектах издательского дома», — рассказал Желонкин.
«Доходы от их рекламы в бумаге на сегодняшний день съедаются печатью самих журналов. — пояснил он. — Это такой бизнес ноль в ноль — на наш взгляд, бессмысленный. Во всем остальном у нас очень устойчивый рост».
При этом, заявил гендиректор ИД «Коммерсантъ», будет продолжен выпуск бумажной версии журнала «Огонек».
Еженедельный общественно-политический и информационно-аналитический журнал «Коммерсантъ-Власть» (первоначально «Коммерсантъ-Weekly») печатался с 1992 года, еженедельный деловой журнал «Коммерсантъ-Деньги» — с 1997 года.
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