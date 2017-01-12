«Ла-Ла Лэнд» установил рекорд «Золотого глобуса»Райан Гослинг и Эмма Стоун в фильме «Ла-Ла Лэнд»© Summit Entertainment
8 января в Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония награждения лауреатов премии «Золотой глобус». Впервые в ее истории семь призов достались одному фильму – музыкальной трагикомедии Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Лэнд» (La La Land).
Эта картина выиграла «Золотые глобусы» во всех категориях, в которых она была номинирована на премию, включая «Лучший фильм — комедия или мюзикл», сообщает Variety. Призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий вручены Дэмьену Шазеллу, в актерских номинациях победили Райан Гослинг и Эмма Стоун, композитор Джастин Гурвиц награжден в категориях «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая песня».
Лучшим драматическим фильмом признан «Лунный свет» (Moonlight) Барри Дженкинса, лучшим актером в драматическом фильме — Кейси Аффлек, исполнивший главную роль в картине «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea) Кеннете Лонергана, лучшей актрисой — Изабель Юппер. Она награждена за роль в психологическом триллере Пола Верховена «Она» (Elle), который получил «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
В номинации «Лучший анимационный фильм» награжден «Зверополис» (Zootopia) производства Walt Disney Animation Studios.
Главные призы в телевизионных номинациях выиграли сериалы «Атланта» (Atlanta, лучшая комедия) и «Корона» (The Crown, лучшая драма).
Премия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы за заслуги в области кинематографа и телевидения с 1944 года. Полный список номинантов и лауреатов 74-го сезона премии приводится на ее сайте.
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