Перенесено рассмотрение диссертации Мединского диссоветом МГУ

Запланированное на сегодня, 27 декабря, в МГУ первое заседание диссертационного совета по делу о докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского перенесено на неопределенный срок без объяснения причин.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудника кафедры источниковедения МГУ Татьяну Горячеву.

Член диссертационного совета Николай Борисов уточнил, что уведомление о переносе заседания он и его коллеги получили по почте 10 дней назад. «Дата нового заседания мне неизвестна. Как и причины переноса», — сказал Борисов.

Заявление о лишении Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук подали историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский и филолог Иван Бабицкий. Проанализировав диссертацию Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков», они поставили под сомнение ее научную ценность и сочли неправомерным присвоение министру ученой степени доктора исторических наук.

Диссертационный совет, где защищался Мединский, был расформирован, поэтому Высшая аттестационная комиссия (ВАК) направила дело на рассмотрение в Уральский федеральный университет (УрФУ). В начале октября диссовет УрФУ собрался для рассмотрения этого заявления, но заседание было перенесено по просьбе Мединского, который в это время был в командировке. Позже ВАК отозвала дело из УрФУ, объяснив это решение истечением срока рассмотрения.

В конце октября группа академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук распространила обращение, в котором поддержала требование лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук. Они писали, что «решение вопроса о диссертации должно полностью относиться к компетенции ученых, и никакое административное давление здесь недопустимо».

25 ноября президиум ВАК определил для рассмотрения диссертации Мединского диссертационный совет Д 501.001.72 исторического факультета МГУ.



