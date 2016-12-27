Курентзис и MusicAeterna исполнят «Золушку» Прокофьева в Москве

В среду, 28 декабря, в Большом зале Московской консерватории в исполнении оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса прозвучит музыка балета «Золушка» Сергея Прокофьева.

«Золушка» была задумана Прокофьевым вскоре после того, как его балет «Ромео и Джульетта» был поставлен в Кировском театре. Галина Уланова в роли Джульетты произвела на композитора такое впечатление, что он решил написать балет специально для нее.

Для Теодора Курентзиса «Золушка» не новый материал: в 2007 году он получил специальный приз жюри премии «Золотая маска» за дирижерскую работу в спектакле Новосибирского театра оперы и балета, а за неделю до московского концерта состоялась премьера новой постановки «Золушки» в Пермском театре имени П.И. Чайковского, где Курентзис выступил и как дирижер, и как музыкальный руководитель.

Выступлением в Большом зале Московской консерватории Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna завершат программу, посвященную 125-летию Сергея Прокофьева.

Концерт будет транслировать телеканал «Россия-Культура». Начало трансляции 28 декабря в 22:45 мск.



