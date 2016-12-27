В память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем прозвучит «Реквием» Верди© Московская государственная академическая филармония
29 декабря на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского в Москве хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерий Гергиева примут участие в исполнении «Реквиема» Джузеппе Верди. Концерт посвящен памяти жертв катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем.
Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, в концерте также участвуют Татьяна Сержан (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Нажмиддин Мавлянов (тенор), Ильдар Абдразаков (бас), хор мальчиков Хорового училища имени А.В. Свешникова и Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова.
«Погибшие в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем — главный военный дирижер Валерий Халилов, артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, начальник Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Антон Губанков и советник Департамента Оксана Бадрутдинова — это коллеги и друзья, с которыми на протяжении многих лет были связаны творческие проекты Валерия Гергиева и Мариинского театра, в том числе ежегодный Московский Пасхальный фестиваль», — говорится в сообщении пресс-службы Мариинского театра.
Самолет Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека — члены экипажа, военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
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