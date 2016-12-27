Суд во Владивостоке постановил уничтожить Библию

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Судья мирового участка №4 Ленинского судебного района Владивостока вынес постановление о конфискации и уничтожении 40 экземпляров Библии, принадлежащих христианской организации «Армия спасения».

Как сообщает портал Credo.ru, Библии на русском и английском языке, Евангелие, сборники духовных песен, христианские книги, брошюры и журналы подлежат конфискации и уничтожению, поскольку на них не было «маркировки религиозной организации».

Необходимость такого рода маркировки устанавливает принятый прошлым летом закон о противодействии терроризму — пакет поправок в законодательство, разработанных депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым, которые часто называют «законом Яровой» или «пакетом Яровой».

Литература без маркировки была обнаружена при проверке в помещении «Армии спасения», проведенной в конце ноября. С материалами проверки в начале декабря в суд обратился прокурор Ленинского района Владивостока.

Постановление вынесено в соответствии с ч. 3 ст. 4.26 КоАП РФ (Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой).

На «Армию спасения» также наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Контроль за уничтожением Библий и другой литературы, принадлежащей религиозной организации, судья возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю.



