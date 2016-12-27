В московской школе отменили курс «Истоки» по требованию родителей

Совет школы №2065 города Москвы согласился отменить преподавание в пятом классе курса «Истоки», на который родители пятиклассников ранее пожаловались в Генеральную прокуратуру.

Как сообщает портал «Такие дела», вместо «Истоков» предложено преподавать предмет «Светская этика». По словам матери одного из учеников Инны Герасимовой, к родителям обратились из совета школы и «предложили посмотреть новый учебник, который должен заменить "Истоки"».

«Это произошло после того, как на совещании совета школы администрация школы предложила членам родительского комитета подписать документ, регламентирующий замену курса "Истоки" на курс "Светская этика". Мы вместе с родителями других пятиклассников посмотрели учебник, который предлагает администрация. Он нас вполне устроил», — рассказала Герасимова.

Речь идет об учебнике, написанном кандидатом исторических наук Михаилом Студенкиным. Согласно описанию программы курса, его целью является «формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений».

По инициативе департамента образования с 1 сентября 2015 года предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в школе №2065 преподавался по учебнику «Истоки» профессора Вологодского педагогического университета Александра Камкина, по которому занимаются в школах 62 регионов РФ.

В начале декабря группа родителей пожаловалась в Генпрокуратуру на курс «Истоки», который, как следует из описания на сайте ИД «Истоки», направлен «на возрождение первоначального контекста категорий и ценностей, которые сложились в нашем Отечестве на основе православной культуры».

Родители сочли «использование авторитета школы для религиозной пропаганды... абсолютно недопустимым».



