«Пионер» покажет фильм «Мой друг доктор Лиза»© «Пионер»
В среду, 28 декабря, в московском кинотеатре «Пионер» состоится специальный показ документального фильма Тофика Шахвердиева «Мой друг доктор Лиза» (2010), посвященный жертвам авиакатастрофы над Черным морем.
Начало в 19:10, вход бесплатный. Билеты можно получить в кассе кинотеатра с 18:30.
Документальный фильм Тофика Шахвердиева «Мой друг доктор Лиза» о докторе Елизавете Глинке — обладатель премии «Ника» и приза за лучший неигровой фильм фестиваля «Окно в Европу».
Утром 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи над Черным морем потерпел крушение направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Министерства обороны России. На борту находились 92 человека — члены экипажа, военнослужащие, журналисты, ансамбль имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
«Эта трагедия и ей подобные, что еженедельно происходят в самой Сирии, самый серьезный аргумент для примирения. Не очередного перемирия, размеченного жертвами, а окончательного примирения, символом которого может стать дело Елизаветы Глинки, врача и деятельного гуманиста», — говорится в сообщении на сайте «Пионера».
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