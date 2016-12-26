«Пионер» покажет фильм «Мой друг доктор Лиза»

В среду, 28 декабря, в московском кинотеатре «Пионер» состоится специальный показ документального фильма Тофика Шахвердиева «Мой друг доктор Лиза» (2010), посвященный жертвам авиакатастрофы над Черным морем.

Начало в 19:10, вход бесплатный. Билеты можно получить в кассе кинотеатра с 18:30.

Документальный фильм Тофика Шахвердиева «Мой друг доктор Лиза» о докторе Елизавете Глинке — обладатель премии «Ника» и приза за лучший неигровой фильм фестиваля «Окно в Европу».

Утром 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи над Черным морем потерпел крушение направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Министерства обороны России. На борту находились 92 человека — члены экипажа, военнослужащие, журналисты, ансамбль имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

«Эта трагедия и ей подобные, что еженедельно происходят в самой Сирии, самый серьезный аргумент для примирения. Не очередного перемирия, размеченного жертвами, а окончательного примирения, символом которого может стать дело Елизаветы Глинки, врача и деятельного гуманиста», — говорится в сообщении на сайте «Пионера».







