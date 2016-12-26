Скифское золото выставят в историческом музее в Киеве

© Allard Pierson Museum

Коллекция скифского золота, входившая в экспозицию выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в Нидерландах и переданная Украине по решению амстердамского суда, будет выставлена в историческом музее в Киеве.

«Оно (золото скифов) будет возвращаться на Украину, в Киев, в исторический музей и сразу будет представлено», — сказал министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире радиостанции «Громадське радио», передает РИА Новости.

Коллекция скифского золота численностью около двух тысяч предметов, часть которой принадлежит музеям Крыма, а часть — киевскому Музею исторических драгоценностей, с февраля 2014 года выставлялась в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

На крымскую часть экспонатов претендовали одновременно музеи Киева и Крыма. До принятия судебного решения Киеву было передано лишь около двадцати экспонатов, принадлежавших Музею исторических драгоценностей.

Украинская сторона настаивала на признании всех экспонатов выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» государственной собственностью Украины. Осенью 2014 года четыре крымских музея подали в Окружной суд Амстердама коллективный иск с требованием вернуть им коллекцию. В апреле 2015 года суд признал Украину одной из сторон в разбирательстве о принадлежности скифского золота.

14 декабря Окружной суд Амстердама вынес решение о том, что скифское золото принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев.

В Министерстве культуры РФ назвали это решение «примером нарушения прав учреждений культуры и разрушения единства музейных коллекций» и сочли, что оно «противоречит не только положениям контрактов, но и грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена и право народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию».

В свою очередь директор Музеев Кремля Елена Гагарина назвала решение суда обоснованным, поскольку «весь музейный фонд — это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры». Все вопросы о принадлежности музейных экспонатов тому или иному музею, отметила Гагарина, должны решаться после того, как эти экспонаты будут возвращены владельцу.



