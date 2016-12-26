Умер Феликс Кривин

24 декабря в Беэр-Шеве в Израиле в возрасте 88 лет умер писатель и поэт Феликс Кривин.

Об этом сообщил в своем фейсбуке писатель Лев Луцкер.

Феликс Давидович Кривин родился в 1928 году в Мариуполе, в 1945 году после эвакуации переехал в Измаил, работал мотористом на самоходной барже, ночным корректором в газете «Придунайская правда», где были впервые опубликованы его стихи, радиожурналистом Измаильского областного радиокомитета.

По окончании Киевского педагогического института (1951) работал учителем в Мариуполе, с 1955 года — редактором Закарпатского областного издательства в Ужгороде. С середины 1950-х годов сказки-миниатюры писателя публиковались в «Огоньке», «Смене», «Крокодиле» и других газетах и журналах.

С начала 1960-х, когда вышли сборники интеллектуальных юмористических миниатюр «В стране вещей» и «Карманная школа», Феликс Кривин опубликовал десятки книг, писал интермедии для Аркадия Райкина.

В 1998 году писатель переехал в Израиль, жил в Беэр-Шеве. В 2001 году творчеству Феликса Кривина был посвящен один из томов «Антологии сатиры и юмора России XX века» издательства «Эксмо».







