«Роделинда» и «Травиата» выиграли премию Casta Diva

Сцена из спектакля «Роделинда» © Дамир Юсупов / © Дамир Юсупов / Большой театр

Объявлены лауреаты премии Casta Diva за 2015 и 2016 годы. В номинации «Событие года» победили опера Генделя «Роделинда» (2015) Большого театра в постановке Кристофера Мулдса и Ричарда Джонса и опера Верди «Травиата» (2016) Пермского театра оперы и балета в постановке Теодора Курентзиса и Роберта Уилсона.

«Организационные изменения в работе премии обусловили новые сроки решения жюри, которое должно было подвести итоги сразу двух годов — 2015-го и 2016-го. — сообщается в комментарии жюри Casta Diva. — "Роделинда" Генделя (Большой театр) с помощью английской команды постановщиков и артистов стала заметным шагом в освоении барочного репертуара для российской сцены. Другой ход сделала "Травиата" Пермского театра: выйдя из привычного формата лирико-психологической оперы, спектакль оказался в пространстве ритуального, в идеальном видении — сакрального театра».

Также лауреатами премии Casta Diva стали:

2015

Певица года

Наталья Мурадымова (Медея, «Медея» Керубини. Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко)

Певец года

Дмитрий Ульянов (Князь Иван Хованский, «Хованщина» Мусгорского. Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко)

2016

Певица года

Татьяна Сержан (Леди Макбет, «Макбет» Верди. Опера Цюриха / Амелия, «Симон Бокканегра» Верди и Леонора, «Трубадур» Верди. Мариинский театр)

Певец года

Ильдар Абдразаков (Мефистофель, «Фауст» Гуно. Зальцбургский фестиваль / Филипп II, «Дон Карлос» Верди. Большой театр России / Линдорф, Коппелиус, Дапертутто, Миракль, «Сказки Гофмана» Оффенбаха. Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко)

Кавалер оперы

Дмитрий Хворостовский

Торжественная церемония награждения и концерт победителей, в том числе лауреатов прошлых лет, состоятся 6 октября 2017 года в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в Москве.

Жюри премии Casta Diva: Юлия Бедерова, Екатерина Бирюкова, Михаил Мугинштейн (председатель), Петр Поспелов, Нора Потапова, Елена Третьякова.



