Ректор ГИТИСа встретился со студентами

Григорий Заславский © Евгений Семенов

Вечером 23 декабря ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский встретился с представителями студсовета театроведческого факультета и пообещал созвать в январе 2017 года ученый совет, на котором будет обсуждаться проект объединения театроведческого и продюсерского факультетов.

«Он подчеркнул, что представители театроведческого факультета будут заранее оповещены о повестке собрания и по возможности будут присутствовать в полном составе, в обязательном порядке — декан театроведческого факультета Н.С. Пивоварова. — сообщила магистрантка Гульнара Искакова. — Также он сказал, что программа объединения будет подготовлена и задокументированна, до собрания с ней смогут ознакомиться все желающие студенты и преподаватели. Наталья Пивоварова остается деканом театроведческого факультета, контракт с ней продлевается».

21 декабря на заседании ученого совета Заславский объявил о слиянии продюсерского и театроведческого факультетов ГИТИСа, объяснив это решение тем, что «почти все российские фестивали курируют театральные критики», поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела.

Студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа обратились к Заславскому, а также министру культуры Владимиру Мединскому и председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину, указав на нарушение устава вуза при принятии решения о слиянии факультетов и потребовав повторного созыва ученого совета в полном составе и открытого обсуждения «с участием педагогов и студентов, заинтересованных в судьбе своих факультетов».

Педагоги ГИТИСа Алексей Бартошевич и Дмитрий Трубочкин подали ректору официальное прошение о повторном проведении ученого совета в полном составе и пересмотре решения по слиянию факультетов.

Студенты театроведческого факультета ГИТИСа заявили, что прекращают посещение занятий в знак протеста против решения о слиянии. Днем 23 декабря они провели во дворе ГИТИСа художественную акцию «#несливай», посвященную правам студентов.

Секретарь ректора пугала участников акции полицией, в Малый Кисловский переулок был вызван наряд, но полицейские быстро уехали, не обнаружив причин для вызова. По завершении перформанса на театроведческом факультете появился сам ректор и, по словам студентов, угрожал уволить находящуюся на больничном после тяжелой аварии декана факультета Наталью Пивоварову за призыв к забастовке. Позже Заславский подтвердил это намерение в интервью «МК», а бастующим студентам пригрозил отчислением.

Заявление ректора об увольнении декана Пивоваровой прокомментировал заведующий кафедрой истории зарубежного театра театроведческого факультета, старейший педагог ГИТИСа, шекспировед, профессор Алексей Бартошевич:

«Человека на бюллетени после серьезной аварии уволить никто не имеет права. Даже говорить об этом странно, с законом это вообще не соотносится. Что касается обвинений в адрес Пивоваровой в подстрекательстве, у меня такой информации нет. Убежден, что достойных аргументов такого рода у ректора быть не может. Ни для кого не секрет, что Григорий Заславский намерен сменить руководство театроведческого факультета. Все мы подписывали трудовой договор на год, и пока этот год не истечет, права юридического уволить декана нет, о чем ректор прекрасно знает. Я говорил это Григорию Заславскому в лицо и повторю вам: это просто глубоко ошибочная непродуманная политика ректора, Может быть, она идет у него от неопытности, он ведь только-только пришел на эту должность... Не говоря уже о том, что попытка соединить театроведов и продюсеров противоречит и самой идее цивилизации и экономики!».

Ситуацию прокомментировал еще один уважаемый педагог ГИТИСа, Евгений Каменькович, художественный руководитель Мастерской режиссерского факультета ГИТИСа, профессор, художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко»:

«Все это — очень грустная ситуация. Я тоже пытаюсь влиять на нее, вчера говорил с ректором, очень просил заново пересмотреть вопрос о слиянии, созвать Ученый совет еще раз и как следует разобраться. Мне на мою просьбу ректор не ответил. С тем же вопросом к нему приходил профессор Бартошевич, и вышел расстроенный. Важно не забывать одно: студенты всегда правы! Я прочел только что заявление ректора в адрес декана Пивоваровой... Конечно, все факультеты живут своей отдельной жизнью. У меня лично к декану театроведческого претензий нет, я ее хорошо знаю и нормально отношусь. Что я могу сказать… сейчас снова поеду в ГИТИС, попытаюсь с ректором разговаривать».



