Путин: режиссеры должны ставить спектакли и снимать фильмы© Пресс-служба Президента России
Сегодня, 23 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции в Москве президент Владимир Путин на просьбу освободить находящихся в заключении в России украинцах заявил: «Журналисты должны заниматься журналистикой, а режиссеры ставить спектакли и снимать фильмы».
Видео этого эпизода пресс-конференции доступно на сайте Первого канала.
Вопрос Путину задал украинский корреспондент, попросивший освободить журналиста агентства «Укринформ» Романа Сущенко.
Он также напомнил российскому президенту, что «режиссеры с мировым именем просят вас освободить украинского режиссера», имея в виду Олега Сенцова, который отбывает 20-летний срок в России по делу «крымских террористов».
Освободить режиссера требовали российский КиноСоюз, Национальный союз инематографистов Украины и Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии. Педро Альмодовар, Кен Лоуч, Бела Тарр, Бертран Тавернье, Анджей Вайда, Вим Вендерс, Агнешка Холланд, Кшиштоф Занусси и другие кинематографисты.
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