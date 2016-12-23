Музей кино переедет на ВДНХ до конца года© Музей кино / «ВКонтакте»
26 декабря Государственный центральный музей кино въедет в павильон №36 на ВДНХ.
«В декабре 2016 года, под занавес Года российского кино, Государственный центральный музей кино впервые за всю историю обретает свое здание», — цитирует сообщение пресс-службы музея «Газета.ру».
Среди почетных гостей новоселья 26 декабря будут министр культуры России Владимир Мединский и директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
Здание павильона №36 («Мелиорация и водное хозяйство») предоставлено Музею кино в долгосрочную аренду, подходит к концу его капитальный ремонт, сообщает M24.ru.
В основном корпусе на площади 5500 кв.м разместятся пять выставочных зон и несколько кинозалов. В трех из них будут демонстрироваться фильмы на кинопленке 35 и 16 мм, другие будет оборудованы для показа цифрового кино. Второй корпус здания будет отведен под фондохранилища, научно-образовательный комплекс и офисные помещения.
Официальное открытие Музея кино состоится на Московском международном кинофестивале в июне 2017 года.
Музей кино был создан в 1989 году, в 1992 году получил современное название — Центральный музей кино, а в 2001 году получил статус государственного. Первоначально музей располагался в здании Киноцентра на Пресне, но в 2005 году остался без помещения.
В конце 2014 года стало известно, что Министерство культуры рассматривает возможность разместить Музей кино на ВДНХ. Весной 2015 года решением московского правительства Минкульту были переданы несколько павильонов ВДНХ, в том числе павильон №36 — в аренду сроком на 49 лет по ставке один рубль за квадратный метр.
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