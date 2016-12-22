Депутаты Госдумы предлагают штрафовать за нападения на выстаки и спектакли

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Группа депутатов из фракции «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, предполагающий административную ответственность в виде штрафов и обязательных работ за публичное осквернение произведений и воспрепятствование их публичной демонстрации.

Авторы законопроекта, опубликованного на сайте Госдумы, — Станислав Говорухин, являются Иосиф Кобзон, Елена Бондаренко, Сергей Боярский, Юрий Левицкий, Светлана Савченко и Марат Сафин — предлагают дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях двумя статьями.

Обе статьи — 20.35 «Публичное осквернение публично демонстрируемых произведений» и 20.36 «Воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма» — предусматривают максимальное наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 200 часов.

«За 2014–2016 годы было сорвано несколько десятков выступлений в самых разных городах России», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В качестве примеров приводятся происшествия на выставках Джока Стерждеса, Вадима Сидура, студентов и выпускников Школы Родченко и на спектакле «Идеальный муж» в МХТ имени Чехова.

«Субъекты большинства из перечисленных явно противоправных действий, вызвавших к тому же широкий общественный резонанс, не были привлечены к ответственности, так как в их действиях правоохранительными органами не были обнаружены составы преступления или правонарушения», — отмечают авторы законопроекта.

По их мнению, «желание активистов различных организаций подменить собой органы государственной власти в определении допустимости того или иного демонстрируемого произведения наносит непоправимый ущерб общественному порядку и общественной нравственности».



