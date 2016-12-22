Крисчен Макбрайд приедет в Россию на фестиваль «Триумф джаза»

Крисчен Макбрайд © All About Jazz

XVII Международный фестиваль «Триумф джаза» пройдет в Москве и Петербурге с 27 по 31 марта 2017 года, его хедлайнером станет квартет пятикратного обладателя «Грэмми» Крисчена Макбрайда.

Также на фестивале впервые в России выступит нью-йоркский саксофонист №1 Крис Поттер и его квартет и южнокорейская певица Юн Сон На, которая исполнит новую программу с Московским джазовым оркестром.

Еще одну новую премьеру — программу из произведений Телониуса Монка — представит Московский джазовый оркестр совместно с номинантом на премию «Грэмми» этого года, пианистом и композитором Джоном Бизли.

Кроме того, на XVII Международном фестивале «Триумф джаза» выступят звезда московской джазовой сцены вокалистка Алина Ростоцкая и Трио Олега Бутмана со знаменитым трубачом Майком Родригесом.

Фестиваль Игоря Бутмана «Триумф джаза» — крупнейший джазовый фестиваль в России — проводится с 2000 года. За прошедшие годы на «Триумфе джаза» впервые в России выступили , «TAKE 6», Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Ли Кониц, Ли Ритенаур, Рой Хэйнз, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Гэри Бартц, Элвин Джонс, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Medeski, Martin & Wood, Майк Стерн и многие другие известные джазовые музыканты.



