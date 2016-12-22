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Вечер памяти Андрея Тарковского пройдет в Москве

News_detailed_picture© andrei-tarkovsky.com

29 декабря, в день 30-летия со дня смерти Андрея Тарковского, в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве состоится вечер памяти режиссера.

Вечер пройдет в рамках выставки «По следам "Жертвоприношения". Посвящение Андрею Тарковскому».

В программе показ первой курсовой работы Тарковского — короткометражного фильма «Убийцы» (1956), воспоминания гостей вечера, показ отрывков из документальных фильмов о Тарковском, чтение отрывков из «Мартиролога» Тарковского и его дневников.

Среди гостей и участников журналист и фотограф, соавтор выставки «По следам "Жертвоприношения". Посвящение Андрею Тарковскому» Виктория Ивлева, директор фонда «Два Андрея» Вячеслав Шмыров, а также кинорежиссер и актер Юлий Файт — однокурсник Тарковского, снимавшийся в «Убийцах».

Начало в 17:00, вход свободный, регистрация — здесь

Вечер проводится при поддержке Всероссиийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова





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