Евгений Миронов сыграет в премьере «Иванова» Тимофея Кулябина

23 и 24 декабря в Театре наций в Москве пройдут премьерные представления спектакля «Иванов» в постановке режиссера Тимофея Кулябина. Заглавную роль в спектакле исполнит художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов.

Спектакль по первой пьесе Чехова, которая впервые была представлена в 1887 году в том же здании, где сейчас располагается Театр наций, стал для Тимофея Кулябина третьей постановкой в театре после спектаклей «#сонетышекспира» и «Электра», которая открывала Новую сцену.

«Это не первое обращение Кулябина к Чехову. — отмечается в сообщении на сайте Театра наций. — Полгода назад "Три сестры", поставленные им в новосибирском "Красном факеле", были признаны одним из главных открытий Венского театрального фестиваля, самого престижного театрального смотра мира».

«Действие нашего "Иванова" происходит в наше время. — рассказал Тимофей Кулябин ТАСС. — То есть мы ставим перед собой ту же задачу, что и Чехов: рассказать историю из сегодняшней реальности — и вывести на сцену среднестатистического человека. Как если бы сейчас некий драматург написал про среднего чиновника, у которого депрессия и который не справился с обстоятельствами».

Помимо Евгения Миронова в спектакле заняты Чулпан Хаматова, Игорь Гордин, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий и другие актеры, сценография и костюмы выполнены художником Олегом Головко, драматург проекта — Роман Должанский.



