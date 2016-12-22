Умер Вячеслав Шалевич

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21 декабря в Москве в возрасте 82 лет умер актер театра и кино Вячеслав Шалевич.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического театра имени Е.Б. Вахтангова Кирилла Крока.

Вячеслав Анатольевич Шалевич родился в 1934 году в Москве, в 1958 году окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и был принят в труппу Театра имени Вахтангова, был занят во многих спектаклях, в том числе «Идиот», «Маленькие трагедии», «Живой труп», «Иркутская история», «Чайка», «Конармия», «Человек с ружьем», «Принцесса Турандот», «Миллионерша», «Леший», «Без вины виноватые».

В 1979 году окончил Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе, с 1998 по 2011 год возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова, одновременно играя роли в Театре имени Вахтангова. Среди режиссерских работ Шалевича «Тринадцатый председатель», «Али-баба и сорок разбойников» и «Брызги шампанского».

В 1958 году дебютировал на киноэкране, исполнив роль Швабрина в «Капитанской дочке». Фильмография актера насчитывает более 70 кино- и телефильмов, среди которых «Барьер неизвестности», «Хоккеисты», «Три тополя на Плющихе», «Виринея», «Шестое июля», «Красная площадь», «Город под липами», «Семнадцать мгновений весны», «Лекарство против страха», «Американский дедушка», «Мастер и Маргарита».

P.S. Церемония прощания с Вячеславом Шалевичем пройдет 23 декабря в Театре имени Вахтангова, актер будет похоронен на Ваганьковском кладбище, передает «Интерфакс».



