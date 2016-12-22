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Лондонская галерея отметит юбилей революции 1917 года

News_detailed_picture© Calvert 22

С февраля по декабрь 2017 года британский благотворительный фонд Calvert 22 проведет в своем лондонском выставочном пространстве специальную программу «The Future Remains: Revisiting Revolution», посвященную столетию Октябрьской революции.

Проект будет реализован в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, Европейским университетом в Петербурге и фаультетом общественных и исторических наук Университетского колледжа Лондона при поддержке Фонда Владимира Потанина.

Ежемесячно в Calvert 22 будут проводиться дебаты, на которых политологи, историки общества и культуры, экономисты и журналисты будут обсуждать влияние Революции на различные аспекты жизни — от экономического баланса и гендерных отношений до моды и взглядов на употребление алкоголя.

В марте Calvert 22 представит английский перевод книги «Россия. ХХ век», а также запустит образовательный проект, подготовленный совместно с «Академией Arzamas».

В апреле в Лондоне состоится конференция «Музей после Революции» с участием диретора Эрмитажа Михаила Пиотровского, профессора русского языка и литературы Оксфордского университета Катрионы Келли, руководителя проекта «Эрмитаж 20/21» Дмитрия Озеркова и куратора выставки «Kollektsia!» в Центре Помпиду в Париже Николя Люччи-Гутникова. Конференцию будет сопровождать выставка исторической фотографии из собрания Эрмитажа.

Кульминацией юбилейного сезона станет в ноябре-декабре 2017 года персональная выставка Дмитрия Александровича Пригова, к которой режиссер Юрий Муравицкий подготовит новую постановку приговской пьесы «Переворот».

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