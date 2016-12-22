 
16:09 21 декабря 2016Новости
10430
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Кустурица заявил, что больше не будет сниматься в кино

News_detailed_picture© FilmDoo

Сербский режиссер Эмир Кустурица объявил о намерении завершить актерскую карьеру.

Это заявление прозвучало сегодня, 21 декабря, на встрече с журналистами в Москве перед российской премьерой нового фильма Кустурицы «По млечному пути» (On the Milky Road), в котором он сыграл главную роль, передает ТАСС.

«Этот фильм для меня был очень тяжелый, когда я играл в фильме, это было большой проблемой. Быть актером и режиссером — это разная работа. То, что видишь на плейбэке, - это совсем не то, что я думал (как режиссер), что надо было делать», — рассказал Кустурица.

Он добавил, что «никогда в жизни больше не будет актером», поскольку ему гораздо ближе режиссерская профессия.

Эмир Кустурица снимается в кино с начала 1970-х, помимо фильма «По млечному пути» среди его последних актерских работ роли в картинах «Пеликан» (Nicostratos le pélican, 2011), «Гавана, я люблю тебя!» (7 días en La Habana, 2012), «Ледяной лес» (La foresta di ghiaccio, 2014).

На счету Кустурицы-режиссера 15 фильмов, в том числе «Папа в командировке» (Otac na službenom putu, 1985) и «Андерграунд» (Underground, 1995), за которые он получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Кустурица также был удостоен многих других кинопремий. Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.

Комментарии

Сегодня на сайте

В тюрьме на свободеSwiss Made
В тюрьме на свободе 

Михаил Калужский побывал в швейцарской тюрьме Вицвил, где мало охраны, у заключенных есть зарплата и откуда уходить не торопятся

22 декабря 201630260
Слабое сопротивлениеРазногласия
Слабое сопротивление 

Искусство против войны. Глеб Напреенко и Александра Новоженова о влечении к смерти у сюрреалистов, «мухоморов» и Феликса Гонзалес-Торреса

22 декабря 20166570
Мусор или ты: кто кого?Общество
Мусор или ты: кто кого? 

Ольга Добровидова о том, зачем Швеция закупает мусор в других странах, готова платить за ремонт вещей, призывает носить чужую одежду и почему нам пора стирать целлофановые пакеты, как в 90-е

19 декабря 2016111900