Кустурица заявил, что больше не будет сниматься в кино© FilmDoo
Сербский режиссер Эмир Кустурица объявил о намерении завершить актерскую карьеру.
Это заявление прозвучало сегодня, 21 декабря, на встрече с журналистами в Москве перед российской премьерой нового фильма Кустурицы «По млечному пути» (On the Milky Road), в котором он сыграл главную роль, передает ТАСС.
«Этот фильм для меня был очень тяжелый, когда я играл в фильме, это было большой проблемой. Быть актером и режиссером — это разная работа. То, что видишь на плейбэке, - это совсем не то, что я думал (как режиссер), что надо было делать», — рассказал Кустурица.
Он добавил, что «никогда в жизни больше не будет актером», поскольку ему гораздо ближе режиссерская профессия.
Эмир Кустурица снимается в кино с начала 1970-х, помимо фильма «По млечному пути» среди его последних актерских работ роли в картинах «Пеликан» (Nicostratos le pélican, 2011), «Гавана, я люблю тебя!» (7 días en La Habana, 2012), «Ледяной лес» (La foresta di ghiaccio, 2014).
На счету Кустурицы-режиссера 15 фильмов, в том числе «Папа в командировке» (Otac na službenom putu, 1985) и «Андерграунд» (Underground, 1995), за которые он получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Кустурица также был удостоен многих других кинопремий. Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.
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