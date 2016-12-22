В Петербурге появится исторический парк РПЦ

В Петербурге появится исторический парк РПЦНа выставке «Моя история. Рюриковичи» на ВДНХ© Исторический парк «Россия - Моя история»
Более миллиарда рублей выделит правительство Петербурга на строительство исторического парка Русской православной церкви площадью 30,8 тысяч кв.м.
Как сообщает «Коммерсантъ», начальная цена открытого конкурса, который объявил Центр выставочных и музейных проектов, принадлежащий комитету имущественных отношений Петербурга, составляет 1,3 млрд рублей.
Победитель конкурса должен будет спроектировать и построить павильоны, где разместится постоянная экспозиция исторического парка «Россия — Моя история», по концепции, подготовленной Патриаршим советом по культуре РПЦ. Итоги конкурса будут подведены в январе 2017 года. Окончание строительства комплекса на пересечении Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина запланировано на май 2018 года.
Первоначально этот участок собирались отдать под новый мемориальный комплекс Музея блокады Ленинграда, отмечает «Эхо Москвы». Теперь здесь решено построить несколько выставочных пространств: два для временных экспозиций, двухзальный кинопавильон с куполами, помещения с трибунами для проведения мероприятий, отдельная зона будет отведена под занятия молодежи и кафе.
Исторический парк «Моя история» уже год работает в павильоне №57 на территории ВДНХ в Москве. Подобные выставочные центры также планируется открыть в Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону и других городах.
Как и в Москве, там предполагается показывать выставки «Рюриковичи», «Романовы», «1917–1945. От великих потрясений к великой победе» и «Новое время».
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