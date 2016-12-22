Музеи Ватикана впервые возглавила женщина

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С 1 января 2017 года директором Музеев Ватикана впервые в истории станет женщина – искусствовед и историк Барбара Ятта.

На эту должность ее назначил папа римский Франциск, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого Престола.

Ятта сменит на посту директора Антонио Паолуччи, бывшего министра культуры Италии, который возглавляет Музеи Ватикана с 2007 года.

Барбара Ятта (р. 1962) окончила филологический факультет университета «Ла Сапьенца» в Риме и Ватиканский колледж палеографии и архивистики, в 1994 году стала доцентом кафедры истории графического искусства, позднее работала в Ватиканской апостольской библиотеке, последние погода была заместителем директора Музеев Ватикана.

Комплекс Музеев Ватикана расположен на территории государства Ватикан и включает десятки музеев и галерей, в числе которых Ватиканская пинакотека, Ватиканская библиотека, Исторический музей, Сикстинская капелла, станцы Рафаэля и коллекция современного церковного искусства.

Музеи были основаны в XVI веке папой Юлием II, сейчас в них насчитывается 54 галереи, в которых выставлено около 30 тысяч экспонатов, еще 120 тысяч находятся в хранилищах. В 2015 году Музеи Ватикана посетили около 6 млн человек.







