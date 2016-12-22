Тупак Шакур и Джоан Баэз войдут в Зал славы рок-н-ролла
Объявлены музыканты, которые в весной 2017 года будут введены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо). Среди них убитый 20 лет назад рэпер Тупак Шакур и знаменитая фолк-певица Джоан Баэз.
Список новых членов Зала славы опубликован на его сайте.
Помимо Тупака Шакура и Джоан Баэз в список вошли американские группы Journey и Pearl Jam, британские группы Electric Light Orchestra и Yes, а также американский музыкант, продюсер, композитор, аранжировщик и гитарист Найл Роджерс.
Артисты могут претендовать на место в Зале славы рок-н-ролла не раньше, чем через 25 лет после выпуска своей первой записи. Помимо профессионалов за кандидатов голосуют в интернете любители музыки, в 2017 году их голоса обеспечили победу четырем претендентам — Electric Light Orchestra, Journey, Pearl Jam и Yes.
32-я ежегодная церемония введения в Зал славы рок-н-ролла состоится 7 апреля 2017 года в Нью-Йорке.
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