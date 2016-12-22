Блогера приговорили к двум годам колонии за пост о Сирии

20 декабря выездная коллегия Приволжского окружного военного суда вынесла приговор за публичное оправдание терроризма блогеру из Тюмени Алексею Кунгурову в связи с его публикацией в интернете на тему войны в Сирии. Он приговорен к двум годам колонии-поселения.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Кунгурова Александра Зырянова. Процесс проходил в закрытом режиме из-за угроз, которые якобы получил эксперт, составивший заключение на публикацию Кунгурова.

Текст «Кого на самом деле бомбят путинские соколы?», критикующий операцию ВКС РФ в Сирии, Алексей Кунгуров опубликовал в «Живом Журнале» осенью 2015 года.

В марте 2016 года на него завели дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), в июне блогер был заключен под стражу.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Кунгурова политзаключенным, поскольку «резкий тон публикаций автора сам по себе не может являться основанием для привлечения автора к уголовной ответственности».







