Идет сбор средств на издание журнала для слепоглухих

В интернете проводится краудфандинговая кампания в поддержку единственного в России и всем бывшем СССР журнала для слепоглухих «Ваш собеседник».

Журнал издается с 2003 года, в нем слепоглухие делятся рассказами о себе, своей жизни, проблемах, радостях, трудностях, пишет главный редактор журнала Наталья Кремнёва на странице краудфандинговой кампании на сайте Planeta.ru.

Сейчас «Ваш собеседник» выходит в двух форматах — плоскопечатном, с укрупненным шрифтом для людей с остаточным зрением, и на рельефно-точечном шрифте Брайля для тотально слепоглухих людей.

С 2014 года журнал получает поддержку фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», в этом году фонд обеспечивает три четверти финансирования, а остальные средства изданию приходится искать самостоятельно.

Всего необходимо собрать 400 тысяч рублей. Они пойдут на на типографскую печать плоскопечатного издания журнала последнего номера 2016 года, на выплату гонораров авторам и зарплат сотрудникам редакции. До конца кампании осталось 37 дней.











