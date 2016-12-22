«ТВ-2» выиграл в суде у Роскомнадзора

© «Европа Плюс Томск»

Сегодня, 20 декабря, Девятый арбитражный суд Москвы подтвердил незаконность отказа Роскомнадзора продлить лицензию на вещание радиостанции «Европа Плюс Томск», входящей в томский медиахолдинг «ТВ-2».

Таким образом, суд подтвердил решение о незаконности отказа в пролонгации лицензии, вынесенное 3 августа Арбитражным судом Москвы. Как сообщает сайт «ТВ-2», судебное заседание четыре раза переносилось по просьбе Роскомнадзора, но сегодня решение все-таки было принято.

В мае 2016 года Роскомнадзор отказал телекомпании «ТВ-2» в продлении лицензии на частоту 103,4 МГц, обосновав отказ несоответствием статье закона о СМИ, ограничивающей медийную деятельность для граждан с двойным гражданством.

Главный редактор «ТВ-2» Виктор Мучник тогда представил доказательства того, что является гражданином РФ и двойного гражданства не имеет.

«С самого начала мы говорили, что действия Роскомнадзора по лишению лицензии Европы плюс Томск под предлогом якобы существующего моего второго гражданства противозаконны и абсурдны. Я рад, что суд после длительных размышлений пришел к этому же очевидному выводу», — прокомментировал Виктор Мучник сегодняшнее решение суда.

«Замечу, что ровно на тех же основаниях Роскомнадзор отказывает нам в выдаче телевизионной лицензии. — продолжил он. — Теперь Роскомнадзор будет вынужден радийную лицензию-таки продлить. Разумеется, в настоящий момент радио фактически уничтожено. И мы намерены вчинить иск ведомству за причиненный ущерб. Кроме того, будем добиваться, опираясь на это решение суда, выдачи нам лицензии на кабельное вещание».



