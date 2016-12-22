Прекращается выпуск журнала Interview Russia

Сегодня, 20 декабря, стало известно о приостановке выпуска журнала Interview Russia.

Как сообщает The Blueprint, это решение «связано с окончанием лицензии Andy Warhol's Interview в России и усугубившейся экономической ситуацией».

Декабрьский номер журнала станет последним, сайт Interview Russia продолжит работу до конца года.

Журнал Interview был основан в 1969 году Энди Урхолом, российская версия выходит с декабря 2011 года, главный редактор Interview Russia с момента начала выпуска — Алена Долецкая.

На сайте издания оно позиционируется как «журнал для красивых и разговорчивых».

«Здесь андеграундные художники говорят с поп-звездами, голливудские знаменитости — с докторами наук, а рок-музыканты — со священниками. Интервью со знаменитостями и молодыми талантами, отчеты с вечеринок, модные съемки, новинки кино, музыки, красоты и моды», — говорится в описании журнала на сайте Interview Russia.











