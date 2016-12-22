 
14:40 20 декабря 2016Новости
8680
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В России пройдет ретроспектива анимации Pixar

News_detailed_picture© Pixar Animation Studios

Со 2 по 7 января компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Екатеринбурга подборку лучших мультфильмов американской анимационной студии Pixar.

«Компания в своем нынешнем формате была создана благодаря многолетней поддержке Стива Джобса, который в 1986 году купил у Джорджа Лукаса небольшой отдел компьютерной графики. — сообщает сайт компании «Иноекино». — В результате появились сначала великолепные короткометражки, затем — большие анимационные фильмы, а теперь, пожалуй, ни один даже фильм в мире не обходится без технологий и творческих находок, в разные годы родившихся в недрах Pixar. В настоящее время студией владеет корпорация Walt Disney».

«Сегодня, когда почти все полнометражные мультфильмы создаются при помощи CGI, ранние работы Pixar могут показаться не самыми совершенными, однако высочайшее качество сценариев, музыки, великолепные актерские работы и филигранная работа со звуком способствуют тому, чтобы легендарные мультфильмы никогда не устаревали».

Фильмы ретроспективы Pixar Animation Studios:

  • «История игрушек» (Toy Story, 1995), реж. Джон Лассетер;
  • «Корпорация монстров» (Monsters, Inc., 2001), реж. Пит Доктер;
  • «В поисках Немо» (Finding Nemo, 2003), реж. Эндрю Стэнтон;
  • «Рататуй» (Ratatouille, 2007), реж. Брэд Берд;
  • «ВАЛЛ-И» (WALL-E, 2008), реж. Эндрю Стэнтон.

Все фильмы будут демонстрироваться в дубляже. В Петербурге показы состоятся в кинотеатре «Аврора», в Москве — в кинотеатре «Формула Кино Горизонт», в Екатеринбурге — в кинотеатре «Салют». Расписание ретроспективы приводится на сайте компании «Иноекино».

COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на все фильмы ретроспективы в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт».

Комментарии

Сегодня на сайте

В тюрьме на свободеSwiss Made
В тюрьме на свободе 

Михаил Калужский побывал в швейцарской тюрьме Вицвил, где мало охраны, у заключенных есть зарплата и откуда уходить не торопятся

22 декабря 201630480
Слабое сопротивлениеРазногласия
Слабое сопротивление 

Искусство против войны. Глеб Напреенко и Александра Новоженова о влечении к смерти у сюрреалистов, «мухоморов» и Феликса Гонзалес-Торреса

22 декабря 20166580
Мусор или ты: кто кого?Общество
Мусор или ты: кто кого? 

Ольга Добровидова о том, зачем Швеция закупает мусор в других странах, готова платить за ремонт вещей, призывает носить чужую одежду и почему нам пора стирать целлофановые пакеты, как в 90-е

19 декабря 2016111910