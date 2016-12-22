В России пройдет ретроспектива анимации Pixar

© Pixar Animation Studios

Со 2 по 7 января компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Екатеринбурга подборку лучших мультфильмов американской анимационной студии Pixar.

«Компания в своем нынешнем формате была создана благодаря многолетней поддержке Стива Джобса, который в 1986 году купил у Джорджа Лукаса небольшой отдел компьютерной графики. — сообщает сайт компании «Иноекино». — В результате появились сначала великолепные короткометражки, затем — большие анимационные фильмы, а теперь, пожалуй, ни один даже фильм в мире не обходится без технологий и творческих находок, в разные годы родившихся в недрах Pixar. В настоящее время студией владеет корпорация Walt Disney».

«Сегодня, когда почти все полнометражные мультфильмы создаются при помощи CGI, ранние работы Pixar могут показаться не самыми совершенными, однако высочайшее качество сценариев, музыки, великолепные актерские работы и филигранная работа со звуком способствуют тому, чтобы легендарные мультфильмы никогда не устаревали».

Фильмы ретроспективы Pixar Animation Studios:

«История игрушек» (Toy Story, 1995), реж. Джон Лассетер;

«Корпорация монстров» (Monsters, Inc., 2001), реж. Пит Доктер;

«В поисках Немо» (Finding Nemo, 2003), реж. Эндрю Стэнтон;

«Рататуй» (Ratatouille, 2007), реж. Брэд Берд;

«ВАЛЛ-И» (WALL-E, 2008), реж. Эндрю Стэнтон.

Все фильмы будут демонстрироваться в дубляже. В Петербурге показы состоятся в кинотеатре «Аврора», в Москве — в кинотеатре «Формула Кино Горизонт», в Екатеринбурге — в кинотеатре «Салют». Расписание ретроспективы приводится на сайте компании «Иноекино».

COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на все фильмы ретроспективы в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт».



