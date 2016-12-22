«Звуки.ру» приостанавливают работу

Музыкальный сайт «Звуки.ру» объявил о приостановке деятельности с 1 января 2017 года.

«Звукам предстоит либо умереть, либо кардинально измениться», — написала на «Звуках.ру» главный редактор и издатель сайта Соня Соколова. «Звуки были доходным предприятием весьма короткую часть своей 20-летней жизни», — отметила она.

«С 1 января Дорогая Редакция портала Звуки.Ру официально прекращает работу, а компания будет заморожена. Все публикации будут вестись в режиме блогов», — сообщила Соколова.

По ее словам, параллельно команда сайта начнет обсуждение возможной его перезагрузки, займется обновлением мобильной версии и оптимизацией дизайна.

Проект «Звуки.ру» открылся в 1996 году как база аудиозаписей. С годами он превратился в один из главных ресурсов о музыке на русском языке, проводил собственный фестиаль, много раз становился лауреатом профессиональных премий и конкурсов. В 2015 году «Звуки.ру» входили в десятку самых цитируемых ресурсов музыкальной тематики в рунете по версии «Яндекс.Каталога».











