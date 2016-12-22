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В школах предлагают ввести «Семьеведение»

News_detailed_pictureНаталья Якунина© «Святость материнства»

Руководство всероссийской программы «Святость материнства» намерено обратиться в Министерство образование и науки с предложением ввести в российских школах обязательное преподавание предмета «Семьеведение».

Об этом заявила в эфире программы «Плод веры» на телеканале «Союз» глава попечительского совета программы «Святость материнства» Наталья Якунина, передает «Интерфакс».

«Мы хотим обратиться в министерство образования с инициативой по введению курса "Семьеведение" в обязательную образовательную сетку. Понятно, что это сложно, потому что наши школьники и так перегружены, но я считаю, что это жизненно необходимо, поэтому будем вместе решать, каким образом поступать. Здесь необходимо широкое общественное обсуждение», — сказала Якунина.

По ее словам, сейчас инициаторы программы совместно с Российской академией образования проводят мониторинг регионов с целью определить, какие программы по семьеведению существуют в настоящее время.

«Мы были приятно удивлены, что во многих регионах России эта тема актуальна и работает, хотя на федеральном уровне даже сейчас речи нет», — отметила Якунина.

Программа «Святость материнства» реализуется с 2006 года Центром национальной славы России и Фондом Андрея Первозванного, председателем попечительского совета которого является экс-президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин.

По программе «Святость материнства», в частности, создаются центры защиты материнства и детства, проводится предабортное консультирование, организуются профессиональные курсы для одиноких матерей, проводятся международный форум «Многодетная семья и будущее человечества» и всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России».

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