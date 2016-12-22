Ассоциация театральных критиков подвела итоги года© Театр «Сатирикон»
Члены Ассоциации театральных критиков (АТК) объявили победителей в номинациях «Человек года» и «Спектакль года» по итогам 2016 года.
Человеком года члены АТК назвали художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина с формулировкой «за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества». Поводом к этому стало его резонансное выступление на съезде Союза театральных деятелей.
Лонг-лист АТК в номинации «Человек года»:
- Константин Райкин — За смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества;
- Евгений Миронов — За создание Нового пространства Театра наций и уникальную коллекцию режиссерских имен в афише театра;
- Инна Соловьева — За создание выдающегося историко-театрального труда «Первая студия. МХАТ второй»;
- Теодор Курентзис — За художественные и репертуарные достижения Пермской оперы в 2016 году;
- Всеволод Лисовский — За серию экспериментальных спектаклей в «Театре.doc».
В номинации «Спектакль года» по версии АТК победил «Князь» в постановке Константина Богомолова (театр «Ленком», Москва). Премьера этого спектакля состоялась в апреле 2016 года, в декабре он был уже снят с репертуара.
Лонг-лист лучших российских спектаклей 2016 года по версии АТК:
- «Князь» («Ленком», Москва), реж. Константин Богомолов;
- «Машина Мюллер» («Гоголь-центр», Москва), реж. Кирилл Серебренников;
- «Травиата» (Пермский театр оперы и балета), реж. Роберт Уилсон;
- «Поле» (Театр post, Петербург), реж. Дмитрий Волкострелов;
- «Русский роман» (Театр имени Маяковского, Москва), реж. Миндаугас Карбаускис;
- «Гроза» (БДТ имени Товстоногова, Петербург), реж. Андрей Могучий;
- «Барабаны в ночи» (Театр имени Пушкина, Москва), реж. Юрий Бутусов;
- «Золотой осел» (Электротеатр «Станиславский», Москва), реж. Борис Юхананов;
- «Разговоры беженцев» (Фестиваль «Точка доступа», Петербург), реж. Константин Учитель;
- «Царь Эдип» (Театр имени Вахтангова, Москва), реж. Римас Туминас;
- «Дядя Ваня» (Воронежский камерный театр), реж. Михаил Бычков;
- «Билли Бадд» (Большой театр, Москва), реж. Дэвид Олден.
Ассоциация театральных критиков (АТК) — независимое профессиональное объединение, в которое входят ведущие театральные критики России. АТК была основана в 2015 году и объединяет около 150 профессионалов из разных городов страны.
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