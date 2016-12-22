Ассоциация театральных критиков подвела итоги года

© Театр «Сатирикон»

Члены Ассоциации театральных критиков (АТК) объявили победителей в номинациях «Человек года» и «Спектакль года» по итогам 2016 года.

Человеком года члены АТК назвали художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина с формулировкой «за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества». Поводом к этому стало его резонансное выступление на съезде Союза театральных деятелей.

Лонг-лист АТК в номинации «Человек года»:

Константин Райкин — За смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества;

Евгений Миронов — За создание Нового пространства Театра наций и уникальную коллекцию режиссерских имен в афише театра;

Инна Соловьева — За создание выдающегося историко-театрального труда «Первая студия. МХАТ второй»;

Теодор Курентзис — За художественные и репертуарные достижения Пермской оперы в 2016 году;

Всеволод Лисовский — За серию экспериментальных спектаклей в «Театре.doc».

В номинации «Спектакль года» по версии АТК победил «Князь» в постановке Константина Богомолова (театр «Ленком», Москва). Премьера этого спектакля состоялась в апреле 2016 года, в декабре он был уже снят с репертуара.

Лонг-лист лучших российских спектаклей 2016 года по версии АТК:

«Князь» («Ленком», Москва), реж. Константин Богомолов;

«Машина Мюллер» («Гоголь-центр», Москва), реж. Кирилл Серебренников;

«Травиата» (Пермский театр оперы и балета), реж. Роберт Уилсон;

«Поле» (Театр post, Петербург), реж. Дмитрий Волкострелов;

«Русский роман» (Театр имени Маяковского, Москва), реж. Миндаугас Карбаускис;

«Гроза» (БДТ имени Товстоногова, Петербург), реж. Андрей Могучий;

«Барабаны в ночи» (Театр имени Пушкина, Москва), реж. Юрий Бутусов;

«Золотой осел» (Электротеатр «Станиславский», Москва), реж. Борис Юхананов;

«Разговоры беженцев» (Фестиваль «Точка доступа», Петербург), реж. Константин Учитель;

«Царь Эдип» (Театр имени Вахтангова, Москва), реж. Римас Туминас;

«Дядя Ваня» (Воронежский камерный театр), реж. Михаил Бычков;

«Билли Бадд» (Большой театр, Москва), реж. Дэвид Олден.

Ассоциация театральных критиков (АТК) — независимое профессиональное объединение, в которое входят ведущие театральные критики России. АТК была основана в 2015 году и объединяет около 150 профессионалов из разных городов страны.



