За год в мире убили 74 журналиста

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Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (Reporters sans frontières) представила доклад по итогам 2016 года, согласно которому за это время во всем мире было убито 74 журналистов по причинам, связанным с их профессиональной деятельностью.

Доклад опубликован на сайте «Репортеров без границ». Самой опасной страной по итогам 2016 года стала Сирия — там было убито 19 журналистов, в Афганистане — 10, в Мексике — 9, в Ираке — 7, в Йемене — 5.

Общее число погибших в этом году снизилось по сравнению с 2015 годом, когда жертвами стал 101 журналист. Главной причиной этого снижения в докладе названо то, что многие журналисты были вынуждены бежать из стран, где их работа стала смертельно опасной, — таких как Сирия, Ирак, Ливия, Йемен, Афганистан и Бурунди.

Также снижение числа убитых журналистов стало результатом террора в отношении свободы прессы — в таких странах, как Мексика, многие журналисты вынуждены молчать, чтобы остаться в живых.

С 2006 года в связи со своей профессиональной деятельностью во всем мире было убито не менее 780 журналистов, отмечается в докладе «Репортеров без границ».

«Насилие в отношении журналистов всё чаще становится преднамеренным. — говорит глава организации Кристоф Делор. — Они становятся мишенями и погибают именно потому, что они журналисты. Эта тревожная ситуация отражает вопиющий провал международных инициатив, направленных на то, чтобы их защитить».



