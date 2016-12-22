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Фонд V-A-C представит пять выставок в ММОМА

News_detailed_pictureАндрей Шенталь. Кадр из фильма «Послание из-под земли». 2016-2017© Андрей Шенталь

Московский музей современного искусства (ММОМА) запускает программу «Карт-бланш» – художественным институциям предлагается реализовать на его площадках свои кураторские инициативы. В 2017 году пять выставок в ММОМА проведет фонд V-A-C.

Эти проекты объединит идея поиска актуального понимания того, что такое выставка. «Сегодня художественные музеи достигли в современном мире точки максимального разнообразия форматов и видов деятельности. — отмечается в сообщении фонда V-A-C. — Проблематизация границ музея, его возможностей и ограничений — насущные вопросы институционального развития в России. Программа V-A-C в ММОМА 2017 года нацелена на открытый разговор на эти темы как с профессиональным сообществом, так и с самой широкой аудиторией музея».

Откроет программу фонда V-A-C в ММОМА проект Марии Крамар и Карена Саркисова «Опыты нечеловеческого гостеприимства» (5 апреля — 7 июня), посвященный исследованию взаимоотношений между многообразием материальных объектов, нечеловеческими формами жизни и окружающей средой.

В мультидисциплинарном проекте «Опыты нечеловеческого гостеприимства» примут участие художники и музыканты, теоретики и практики, ученые и философы. Среди участников Евгений Антуфьев, Алексей Булдаков, Сара Кульманн, Nuclear Cthulhu, Фархад Фарзалиев, Валентин Фетисов, Дэниел Лефкорт, Михаил Максимов, Саша Маник, Кирилл Савченков, Анастасия Потемкина, Андрей Шенталь.

Проект будет включать в себя выставочную часть, дискуссионную платформу, перформативную часть с выступлениями музыкантов различных жанров, а также открытую библиотеку и издание книги.

Выставочные проекты программы «Карт-бланш» в 2017 году пройдут во втором корпусе ММОМА на Гоголевском бульваре, 10. Вход на все проекты программы «Карт-бланш» на территории ММОМА будет свободным.

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