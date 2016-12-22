Лауреат премии «Просветитель» выступит в ВШЭ

20 декабря в рамках цикла «Важнее, чем политика» в НИУ ВШЭ состоится public talk «Иммунитет разума, или Гудини против чародеев» с участием лауреата премии «Просветитель» 2016 года биолога Александра Панчина.

О науке говорить сложно, о современной — особенно. Герой встречи не только занимается исследованиями, но и старается развеивать мифы, стихийно и массово образующиеся вокруг самых животрепещущих вопросов.

Сложно ли вести борьбу с лженаукой (и что это вообще такое?), зачем объяснять на пальцах генную инженерию, что интересного для каждого из нас в молекулярной биологии, как быть с гомеопатией? Для чего углубляться в научные дебри, и что, кроме научного интереса, сподвигает Александра Панчина не только отказывать во вреде ГМО, но и критиковать религиозные практики?

Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить на встрече с одним из самых известных научных журналистов.

Александр Панчин — кандидат биологических наук, популяризатор науки, научный журналист и писатель. Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН имени Харкевича, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, член совета просветительского фонда «Эволюция». Лауреат премии Дмитрия Зимина «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии».

Ведущие встречи — профессор Российского гуманитарного университета, директор Государственного литературного музея, филолог Дмитрий Бак и научный руководитель НИУ ВШЭ, президент фонда «Либеральная миссия» экономист Евгений Ясин.

Начало в 18:30, вход бесплатный, контактная информация для подтверждения участия приводится на сайте премии «Просветитель».



