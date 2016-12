Таня Симакова возглавила The Village

Новым главным редактором интернет-издания The Village стала соосновательница и издатель самарского портала «Большая деревня» (Bigvill.ru) Таня Симакова.

«Мы давно знакомы с Таней Симаковой. Существует достаточно много городских изданий, которые вдохновлялись The Village, при этом Bigvill — одно из лучших. Поэтому у меня есть ощущение, что она сможет сделать The Village лучше, привнести новые темы и подходы», — цитирует The Village издателя Look At Media Алексея Амётова.

Он добавил, что в 2017 году издание расширит региональный охват, поэтому «здорово, что Таня тоже из регионов и сможет оптимально использовать силу 15 городов The Village для пользы читателей».

«Переезд в Москву для меня никогда не был целью, но конечно, от таких предложений не отказываются. — прокомментировала Симакова свое назначение на Bigvill.ru. — Для меня это своего рода признание: я возглавлю команду, на которую мы во многом равнялись».

Новый главред The Village также сообщила, что останется в «Большой деревне» в качестве сооснователя и совладельца.

The Village запустился как блог о городской жизни весной 2010 года на сайте Look At Me, в 2012 году стал отдельным изданием. В настоящее время The Village позиционирует себя как «городской интернет-сайт, который рассказывает о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах, еде и людях в Москве, Петербурге и других мегаполисах».

По данным TNS Russia, в октябре 2016 года сайт the-village.ru посетили более 1 млн человек.