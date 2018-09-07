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«Светлана»

Не интернат и не клиника: Мария Гельман наблюдала, как живут люди с ментальными особенностями в социальной деревне

 
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От автора

В России множество предубеждений к людям с ментальной инвалидностью. Их не считают за полноценных людей, не берут на работу и не верят в их обучаемость. Чаще всего у них нет друзей, они редко выходят из дома. Но есть место, где все по-другому.

«Светлана» — уникальная социальная деревня в России, в Ленинградской области. В деревне свободно живут люди с различными умственными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами. Однако для жителей деревни эти роли мало что значат. Это место — не интернат и не клиника. Никто не ходит в белых халатах и не запирает двери. Жители отказываются от разделения на «больной» — «здоровый» или «нормальный» — «ненормальный». Каждый ценится как личность, и все трудятся на общее благо. Жители верят не в то, какой ты, а в то, каким ты можешь стать.

«Светлана» — это около сорока жителей. Четыре больших дома, огород, ферма, пекарня, столярная мастерская и многое другое. Здесь живут натуральным хозяйством, все жители работают, несмотря на различия. В деревне совместные трапезы, баня по выходным и спектакли по праздникам. Люди с особенностями свободно гуляют, работают, дружат и любят. Они реализуют себя в любой трудовой или творческой деятельности. Например, те, кто раньше не мог держать самостоятельно ложку в руке, теперь пекут хлеб для всех жителей в деревне или играют в спектаклях.

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