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Урал

Воспоминания о Свердловске 80-х из архивов немецкого фотографа Ивана Галерта

 
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Автора этой серии фотографий зовут Йоханнес Галерт, но он просит называть его Иваном. Немецкий фотограф, который сейчас живет в Дюссельдорфе и снимает для газеты Bild, родился в Челябинске и прожил в Свердловске с 1975 года по 1990-й; там он посещал фотостудию «Товарищ», работал фотографом в УрГУ и снимал для себя повседневную жизнь столицы Урала. Смешные, трогательные, печальные и лирические фотозарисовки Ивана Галерта честно рассказывают нам о бытии и сознании советского человека перед крушением СССР. Эти черно-белые снимки — ценнейшие исторические документы, свидетельства эпохи, образ которой все чаще подвергается искажениям и манипуляции.

Сайт фотографа

 

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