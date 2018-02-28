От автора

Эти фотографии — результат пяти лет погружения в жизнь Кольского полуострова, расположенного в Мурманской области, также известного как Русская Лапландия. Эта земля расположена на самом северо-западе России и окружена Баренцевым и Белым морями.

Кольский полуостров, а по-старинному Кола, — суровая земля, обитатели которой справляются с двумя месяцами зимней тьмы и круглогодичной полярной погодой.

Кола — земля обетованная, Великая Северная Утопия: саамы живут здесь тысячелетиями — в прошлом они кочевали по этой земле вслед за своими оленьими стадами, а сейчас пытаются сберечь свою идентичность. Другие люди пришли сюда из всех уголков России, чтобы выстроить свою судьбу и обжить Русскую Арктику.

Кола — секретная территория, на которой в советские времена были размещены военные объекты и ракетное оружие — в наивысшей концентрации в мире. И по сей день здесь находятся базы Северного флота и несколько закрытых городов, доступ в которые строго ограничен.

Кола — стратегическая область, чье географическое положение было жизненно важно для России и ее союзников во время двух мировых войн. Благодаря этому положению возник Мурманск — последний город, основанный в Российской империи (в 1916-м), и крупнейший город Арктики.

Кола — раздробленная земля, поделенная между горнодобывающей промышленностью, военными силами и аборигенами-оленеводами, отделенными друг от друга невидимыми границами.

Частично недосягаемый — из-за режимных объектов, языкового барьера и отсутствия дорог, — таинственный полуостров все же подарил мне эти фотографии.

Я утонула в пейзажах этой загадочной земли — как в огромном сугробе.





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