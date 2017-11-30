В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU разделены на несколько блоков. Пятый блок называется «Частное» и демонстрирует работы, проникающие в приватное пространство, за границы общепринятого и дозволенного, выносящие наружу индивидуальности автора и героя. Сегодня — проект Александра Левина «Вспомнить [что]».

От автора

На территории бывшего концентрационного лагеря Освенцим я оказался весной 2017 года — вместе с несколькими сотнями молодых евреев из стран постсоветского пространства. Мы путешествовали по местам Европы, которые сыграли важную роль в жизни еврейского народа: прослеживали этапы развития европейских еврейских общин в Италии и Монако, в Испании говорили о трансформации отношения к евреям и о марранах. Важнейшую роль сыграл Освенцим, и потому тут наша поездка заканчивалась.

Ко входу на территорию трудового лагеря Биркенау-1 — надписи Arbeit macht frei — мы подходим как группа туристов, еще не представляющая, с чем ей предстоит столкнуться.

Знание о Шоа, кажется, для всех здесь априорно. Не требовалось дополнительных стимуляторов чувств или воображения вроде груд отнятых у узников вещей или бараков, в которых они содержались, чтобы понимать — Это случилось здесь. Мощнейший триггер исторической памяти заставляет крутиться шестеренки разума в попытке самоидентификации куда быстрее обычного. И вот мы стоим у бараков, и многие парни надевают тфилин — не потому, что они религиозны, не потому, что подошло расписание, и даже не потому, что в Освенциме положено читать молитвы. Они делают это, скорее, в попытке единения с собственным народом и его историей. Освенцим становится общим местом нации, в котором задумываешься не только о единстве с конкретным народом, но и об отличиях от остальных. Что чувствуют здесь другие люди? Освенцим сейчас — это пространство одновременно глубоко личного, интимного (эмоций здесь никто не стесняется), и публичного; это место единения.

Эту серию фотографий я сделал, наблюдая за реакцией и ощущениями людей, прошедших вместе со мной через центральный вход лагеря — длинной вереницей еврейских мужчин и женщин, каких этот лагерь видел тысячи.