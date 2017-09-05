В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU разделены на несколько блоков. Для четвертого из них мы объявили open call, призывая фотографов поделиться с нами своими работами, раскрывающими тему «Современность». Мы окончили прием проектов и публикуем лучшие из них. На этот раз — «Смена» Анастасии Шпилько.

От автора

Настоящее — результат совокупности принятых решений, упущенных возможностей и других вольных или невольных актов выбора. Пытаться мысленно извлечь или заменить в этом уравнении какую-либо из переменных — почти то же самое, что начать разбирать с основания карточный домик. Но однажды, оказавшись в географическом начале координат, в месте моего детства, виденном столько раз, что оно стало казаться выдуманным, я решила позволить воображению увести меня за грань логических максим. Представить — вместо свершившегося прошлого, в котором распад СССР, пришедшийся на мое трехлетие, повлек за собой переезд моей семьи из Минска в Москву и смену гражданства, — альтернативную версию развития событий в том так до конца и не познанном пространстве. «Смена» — это, с одной стороны, вереница пробных ответов на вопрос, который не отпускал меня во время соприкосновений с малой родиной: как выглядела бы моя жизнь, если бы я осталась? С другой, это типизированная история взросления в Белоруссии, рассказанная от лица женщины при помощи портретов девочек и женщин от 3 до 26 лет и дополненная зарисовками среды, которая их воспитала.





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