Сингулярное лето 2018-го

В 2017 году фотопроекты на COLTA.RU разделены на несколько блоков. Для четвертого из них мы объявили open call, призывая фотографов поделиться с нами своими работами, раскрывающими тему «Современность». Мы окончили прием проектов и публикуем лучшие из них. На этот раз — «Лето-2018» Марка Журавского.

От автора

Лето 2018 года в Москве мало чем отличается от лета 2017-го. Только еще сильнее ощущаешь стремительное приближение технологической сингулярности и расцвета трансгуманизма. Общество еще недавно разваленной и погруженной в хаос 90-х страны пытается успевать за темпом технического прогресса и рождает новые образы, новых героев, новые культурные коды.

Какая она, Россия, которую мы обретем, в которой жить детям и внукам людей, чье детство прошло без интернета? Будет ли работать экзоскелет без костыля? Запустится ли квантовый компьютер без пинка по корпусу? Может ли нейросеть понять и сымитировать русский «надрыв» и можно ли мешать синтетическую пищу с водкой? Начав этот проект летом 2017 года, я планирую продолжать наблюдения и строить прогнозы до означенного в заголовке проекта лета 2018 года.





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